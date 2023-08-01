تدريبات قوية لـ"عواد و نديم" تحت إشراف "عبد المنصف" في مران الزمالك

أدى محمد عواد ومحمد نديم ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عملية احماء منفردة قبل بداية مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ تحت إشراف محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

بعدها أدى الثنائي تدريبات قوية تضمنت التركيز من قبل من جانب مدرب الحراس على التسديدات على مرمى صغير.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.