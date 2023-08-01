عاجل
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب "أباياو" الفلبينية
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات قوية لـ"عواد و نديم" تحت إشراف "عبد المنصف" في مران الزمالك

محمد عواد ومحمد صبحي
محمد عواد ومحمد صبحي في تدريبات الزمالك

أدى محمد عواد ومحمد نديم ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عملية احماء  منفردة قبل بداية مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ تحت إشراف محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

بعدها أدى الثنائي تدريبات قوية تضمنت التركيز من قبل  من جانب مدرب الحراس على التسديدات على مرمى صغير.

txt

تفاصيل جلسة أوسوريو مع إبراهيما نداي قبل مران الزمالك

txt

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر

ويستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

الجريدة الورقية