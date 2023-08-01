بدء صرف السلع التموينية من خلال 42 ألف منفذ

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم ٦٥ مليون مواطن من خلال ٤٢ ألف منفذ تموينى.



هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أكد توافر جميع السلع الأساسية فى المنافذ التموينية دون نقص. مشيرا إلى أن سلعة السكر متوافرة بجميع المنافذ بسعر ١٢.٦ جنيه للكيلو يتم خصمها من قيمة الدعم لكل مواطن والتى تبلغ ٥٠ جنيهًا للفرد. وقد قامت شركة الجملة بصرف حصة البقاليين قبل بداية الشهر بعدة أيام تمهيدًا لصرفها فى اليوم الأول من الشهر ويحق للبقال التموينى أو صاحب مشروع جمعيتى صرف الاستعاضة فور نفاذ السلع ويحق له صرف الاستعاضات الأربعة خلال أسبوع حسب استهلاك كل منفذ. مضيفًا أن أسعار السكر شهدت تذبذب خلال الأسابيع الماضية حيث ارتفع سعره وحاليًا يتم بيع السكر الحر فى المنافذ التموينية بسعر ٢٦جنيهًا والسكر التموينى بسعر ١٢.٦ جنيه دون تغير ويبلغ حصة الفرد التموينية من السكر كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى ٦ كيلو سكر للبطاقة المكونة من ٦ أفراد.

وعن الأرز قال هشام الدجوى أن أسعار الأرز انخفضت خلال الأسابيع الماضية وصل سعر الكيلو الحر إلى ٢١ جنيهًا وسوف يواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية موسم حصاد الأرز. جاء هذا خلال جولة على منافذ جمعيتى لمتابعة صرف السلع التموينية فى اليوم الأول لشهر أغسطس

وأكد "الدجوى" أن قرار الهند حظر تصدير الأرز لن يؤثر على السوق المصرى لان كميات الاستيراد قليلة كما أن الدولة تلجأ لها فى فترات معينة عندما يرتفع سعر الأرز المحلى فى محاولة لضبط السوق وخلال شهر أغسطس الجارى سوف يتم طرح الأرز المحلى الجديد بالأسواق بالإضافة إلى الاحتياطى الموجود حاليا وبالتالى سوف تغطى كافة الاستهلاك وتفيض.

سلطان النجار رئيس الرقابة المركزية مديرية تموين الجيزة أوضح قيام ٢٣ حملة رقابية يوميا على الأسواق على كافة القطاعات الغذائية وغير الغذائية مشيرًا إلى مصادرة ٣٠ ألف علبة سجائر خلال شهر يوليو الماضي ما بين بيع بأزيد من السعر وبيع دون فواتير وسجائر مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر بالواقعة وإحالته للنيابة لحين البت فيها وفي حالة كون السجائر صالحة يتم بيعها بعد ذلك فى السوق بالسعر الرسمى وفى حالة ثبات عدم صلاحيتها للاستخدام يتم إعدام السجائر بمعرفة النيابة.



وبالنسبة لمخالفات المخابز قال "سلطان" مديرية تموين الجيزة تضم ٢٣ إدارة بالنسبة للإدارة المركزية التي تولى رئاستها تم تحرير ٥٠٠ مخالفة ما بين نقص وزن أو تصرف فى الدقيق وتواصل مديرية تموين الجيزة الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق.