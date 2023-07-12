التموين تطرح لحوم بأسعار مخفضة.. 31 سلعة وصنف على البطاقات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، إذ جر صرف نحو 50% من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو الجاري.



تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتطرح أرز أبيض مستورد هندي بسعر 20 جنيها للكيلو، وكيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها، كما يتم طرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.

وكشف تقرير لوزارة التموين التجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين، وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر.

وأكدت أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.