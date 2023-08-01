جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام مواجهات ودية مرتقبة عدة نرصدها لكم في السطور الآتية:

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى الملعب الأولمبي الوطني في اليابان من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في إطار جولة اليابان الودية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث اللقاء الودي.

كأس العالم للسيدات:

فيتنام ضد هولندا.. الساعة 10:45 صباحًا عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

البرتغال ضد أمريكا.. السالعة 10:45 صباحًا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الصين ضد إنجلترا.. الساعة 2:00 ظهرًا عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

هايتي ضد الدنمارك.. الساعة 2:00 ظهرًا عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.