ميدو: الزمالك يحتاج لـ 110 مليون جنيه لقيد لاعبيه

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك يحتاج إلى 110 مليون جنيه لحل أزمة قيد اللاعبين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك عشان يقيد لاعيبة جديدة لازم يدفع 110 مليون جنيه، منهم 55 مليون جنيه لاتحاد الكرة".

وأضاف: "صفقات الزمالك جاهزة، لكن الزمالك يعاني بسبب أزمة القيد".

وأكمل: "مفيش لجنة فنية في الزمالك بالوقت الحالي، والمسؤولين كلهم بيحاولوا حل أزمة القيد"

ميدو يكشف سر زيارة مرتضى منصور لإتحاد الكرة

وكشف أحمد حسام ميدو، عن زيارة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتحاد الكرة المصري الأسبوع الماضي لحل أزمة قيد اللاعبين.

وأوضح ميدو: "مرتضى منصور ذهب إلى اتحاد الكرة الأسبوع الماضي لحل أزمة قيد اللاعبين" وأردف: "مرتضى منصور هو من يدير نادي الزمالك بشكل طبيعي في الوقت الحالي" .

واختتم: "أزمة الزمالك مادية فقط لا غير، وعقود اللاعبين الجدد ليس لها قيمة بدون حل أزمة القيد"