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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوباما يخوض برنامج تأهيلي مكثف استعدادًا للنصر السعودي

يوسف أوباما
يوسف أوباما

أعلن  الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عن خضوع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب القلعه البيضاء  في مران الثلاثاء  الصباحى  لبرنامج علاجي وتأهيلي بصالة الجيمانيزيوم   صباح يوم الثلاثاء بفندق الإقامة بعدما  أثبتت الأشعة التي خضع لها  إصابته بمزق فى العضله الأمامية.

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يرغب  محمد أسامه  طبيب الفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعيه خلال أقرب  وقت ممكن.

 

يلتقي الفارس الأبيض  بنظيره  النصر السعودي مسا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية

موعد مباراة الزمالك و النصر السعودي في البطولة العربية

يلتقي الزمالك نظيره النصر السعودي مساء الخميس القادم الموافق 3 من شهر أغسطس 2023 ، في تمام الساعة  6 مساء بتوقيت القاهرة ، و 7 مساء بتوقيت الإمارات العربية ،و 6 مساء بتوقيت المملكة العربية  السعودية .

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