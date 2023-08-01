مهرجان العلمين يواصل فعالياته المتنوعة حتى 26 أغسطس (فيديو)

كشفت قناة "إكسترا نيوز" عن الأنشطة والفعاليات المقرر انطلاقها هذا الأسبوع بمهرجان العلمين الجديدة.

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وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن يوم الخميس المقبل يشهد حفلا كبيرا للفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، يأتي ذلك فضلا عن إقامة حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري يوم الجمعة 4 أغسطس الجاري.

الجمهور يتسارع على حجز تذاكر حفل الفنان محمد منير

وأضاف أن الجمهور يتسارع على حجز تذاكر حفل الفنان محمد منير، المقرر انطلاقه خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويلقى هذا الحفل رواجا ضخما على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه من المقرر إحياء كل من إليسا وتامر عاشور حفلا غنائيا يوم 5 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشددا على أن هناك «إقبال جماهيري كبير على مدينة العلمين الجديدة»، مشيرا إلى أن الطريق للمدينة يشهد عمرانا هائلا، كما أن الطرق مؤمنة بشكل كامل.

ولفت إلى أن قرار تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعوائد مهرجان العلمين الجديدة، لصالح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يرجع إلى الإيمان بالدور الإعلامي والهدف السامي للمشاركة المجتمعية للشركة.

البهجة والسعادة اجتاحت التجمعات العائلية بالعلمين

وأكد أن البهجة والسعادة اجتاحت التجمعات العائلية بالعلمين بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وصوت عبدالحليم حافظ بأغنيته"وحياة قلبي وأفراحه" كان موجودا في مكان.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى يوم 26 أغسطس الجاري.