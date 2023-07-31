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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان العلمين 2023| تفاصيل ثنائية تامر عاشور وإليسا

تامر عاشور وإليسا
تامر عاشور وإليسا

يلتقي الفنان  تامر عاشور والفنانة إليسا على مسرح واحد، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023 الغنائية، التي تتضمن عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل إليسا وتامر عاشور في العلمين 2023

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور وإليسا في الـ 3 من أغسطس القادم، على أحد مسارح مهرجان العلمين المجهز بمواصفات تكنولوجية متطورة من الناحية السمعية والبصرية .

 

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا

وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 - 56000 جنيه (بحد أدنى 10 أشخاص)، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

مهرجان العلمين 2023

 

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

 

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات

 

 

ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

 

 

 

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها 

 

 

تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

 

نبذة عن مدينة العلمين

 

 تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شاهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

 

 

 

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