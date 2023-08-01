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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان شاب داخل مسكنه في كرداسة

بوابة الوفد الإلكترونية

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثمان شاب داخل مسكنه فى كرداسة، وأشارت التحريات أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثمان أحد الأشخاص داخل مسكنه فى كرداسة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثمان شاب لا توجد به أى إصابات ظاهرية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. 

تم الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة الشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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