استشاري مناعة: مبادرة "100 يوم صحة" خدمت جميع الفئات في المناطق الحدودية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إنّ مبادرة “100 يوم صحة” تؤكد محاولات مصر للتغلب على المعوقات التي تواجهها وعلى رأسها المشكلات الصحية التي يعاني منها المواطنين، وتؤثر على إنتاجهم اليومي في العمل، فضلا عن كونهم عضو فاعل سواء في الشرائح الصغيرة أو الكبيرة المتمثلة في المجتمع المصري.

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فحص كل الفئات العمرية من خلال مبادرة 100 يوم صحة

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المُذاع على قناة “إكسترا نيوز” أنه يجرى فحص كل الفئات العمرية من خلال مبادرة “100 يوم صحة”، إذ إنها تفحص وتعالج الأطفال وضعف السمع والتقزم، وبالنسبة للسيدات كان هناك مبادرات للكشف المبكر عن الأورام، أما عن كبار السن، فهناك مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض السارية مثل أمراض القلب والاعتلال الكلوي.

مبادرة “100 يوم صحة” تقدم الخدمات الصحية المتنوعة مجانا

وتابع، أن مبادرة “100 يوم صحة” تقدم الخدمات الصحية المتنوعة مجانا، فالعلاج يكون على نفقة الدولة وتصل للمواطنين في كل المناطق، إذ وصلت للمناطق الحدودية والقرى البعيدة من خلال مراكز تقديم الخدمات الصحية المنتشرة على جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أنه يتم عمل العمليات اللازمة والفحوصات من أجل القضاء على قوائم الانتظار.