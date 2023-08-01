توقعات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2023

يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية عقب ظهور النتيجة عن توقعات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي وذلك لما يمثله الذكاء الاصطناعي ودراسته، من أهمية كبيرة في الوقت الحاضر ويخلق فرصًا جديدة في مجالات سوق العمل.

وتصدر تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث بدأ كثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، إذ يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية قائمة بتنسيق كليات الذكاء الاصطناعي أو قسم الذكاء الاصطناعي في كليات الحاسبات والمعلومات وفقًا لتنسيق العام الماضي 2022:

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي شعبة علمي رياضة

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022 لشعبة علمي رياضة على النحو التالي:

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان 338 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ 338 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح 330 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة دمنهور 343 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة طنطا 337 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي جامعة الأقصر 332 درجة.

- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة سوهاج 367.0 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة الزقازيق 336 درجة.

الذكاء الاصطناعي

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي شعبة علمي علوم

فيما جاءت نتيجة تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2022 لشعبة علمي علوم كما يلي:

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 362 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ 366 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات 361 درجة.

- تنسيق كلية ذكاء اصطناعي جامعة المنوفية 360 درجة.

- تنسق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها 360 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي بفرع الغردقة 359 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان 358 درجة.

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح 357 درجة.