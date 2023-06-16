نهى العمروسي تُحرف تاريخ المصريين القدماء بمزاعم كارثية.. زاهي حواس يخرج عن صمته

أثارت الفنانة نهى العمروسي موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحات صادمة زعمت فيها أن بُناة الأهرامات ليسوا المصريين القدماء، مما عرضها لحملة هجوم عنيفة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتهمها البعض باللجوء لهذه الحيلة بهدف الشهرة وتصدر دائرة التريند.

نهى العمروسي تُشكك في تاريخ المصريين القدماء: "أجدادنا مش هم إللي بنوا الأهرامات"

بدأت نهى العمروسي تصريحاتها من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، قائلة: "بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة إنتوا هتجزوا علي سنانكم مني بس مش مهم، أنا باحثة عن الحقيقة، والحقيقة بتقول أن أجدادنا مش هم إللي بنوا الأهرامات، والأهرامات مش مقابر أصلًا".

نهى العمروسي

أضافت نهى العمروسي: "دي حكاية فوق خيالكم، بس إللي مسيطرين علي الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين عقولنا خدعونا بقصة مقبرة خوفو دى، يللا اشتموني بسرعة و طلعوني جاهلة .. البوست الجاي هقول فيه مين هم بناة الأهرامات الحقيقيين".

نهى العمروسي على فيسبوك

تطرقت نهى العمروسي للحديث عن الألواح السومرية خلال تدوينة أخرى وقال: "طيب، ابحثوا عن الألواح السومرية وبالذات اللوح الـ ١٠ و ١١ إللي Enki كاتب فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات، الألواح دى كانت مدفونة تحت الطين من آلاف السنين و لقوها في العراق، أظن دى آثار و علماء الآثار أثبتوا إنها أثرية مش حديثة، يعني الواد حمؤة إللي واقف علي الناصية مش هو إللي كتبها و دفسها في الطين عشان عايز يطلع ترند زى ما بتقولوا علية بالظبط .. Enki هو بتاح".

نهى العمروسي على فيسبوك

نهى العمروسي: "بناة الأهرامات مش من الجنس البشري"

زعمت نهى العمروسي في تدوينة ثالثة أن بناة الأهرامات ليسوا من البشر، إذْ قالت: "بناة الأهرامات مش بشر أصلًا ، مش من الجنس البشري، و تماثيلهم العملاقة دة طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم"، الأمر الذي عرضها لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة من قبل متابعيها بسبب تشكيكها في تاريخ القدماء المصريين من دون ذكر المصادر أو المراجع التي تُثبت صحة كلامها.

نهى العمروسي عبر فيسبوك

سرعان ما علقت نهى العمروسي على هجوم متابعيها بسبب تصريحاتها عن تاريخ المصريين القدماء في منشور آخر وقالت: "أنا مش هجادل حد، أنا بفجر الحقيقة في زمن كاره للحق، لناس خدت علي التغييب و بيعشقوا الكدابين و بيصنعوا أبطال من ورق، ناس أدمنت الخديعة وبياخدوا أي معلومة متوارثة كأنها يقين لأن كدة أريح بكتير من الثقافة والمعرفة والتعب".

تابعت العمروسي: "إشتموني علي أد ما تقدروا و إالشوا كمان و كمان و جهلوني واتهموني بإن هدفي الترند لإن دة بيعكس إللي جواكم و دة وعيكم، كل إناء ينضح مافيه... أنا إللي يفرق معايا إن فيه قلة قليلة منكم وعيهم واسع وعقولهم منورة ممكن تعمل مجهود وتبحث وتدور وتوصل للحقيقة، بدل ما تقعد مفخدة علي النت تتريق وتألش علي خلق الله، تفرق معايا لو واحد بس فيكم عمل مجهود و قرأ و بحث، أما الباقي إللي ساجنين عقولهم وحاطينه في بوكس وقافلين عليه بترابيس استمروا و زودوا الترابيس، الحياه اختيارات".

نهى العمروسي على فيسبوك

نهى العمروسي تستشهد بتصريحات إعلامية شهيرة تزعم أن الفراعنة ليسوا بُناة الأهرامات

لم تكتفِ نهى العمروسي بتشكيكها في تاريخ المصريين القدماء، بل جددت ادعاءاتها من خلال نشر حلقة من برنامج الإعلامية نهى حمزة عن بناة الأهرامات، صرحت خلالها بأن الفراعنة ليسوا بُناة الأهرامات، إذْ قالت: "كيما وقع إيهام العالم بالرواية الأكذوبة ! .. مالا شكون اللي بناو الأهرام في مصر؟ .. تبع المقطع للآخر واكتشف شكون اللي بناو الأهرام .. مع #نهى_حمزة في حلقة من حلقات #السرد .. #الفراعنة_ليسوا_بناة_الأهرام".

نهى العمروسي

علقت العمروسي على الفيديو قائلة: "مش أنا لوحدي اللي بقول كده ومثبوت بالقرآن وبشهادة علماء الآثار، أنا بعترف إني غلطانة إني حاولت أعرض عليكم جزء من الحقيقة في مستنقع السوشيال ميديا إللي بتحشاها، خليكوا في الفضايح وجرايم القتل وشرشحة الناس لبعضها والنميمة لإن هو دة تمامكم.. سلام يا عباقرة ياللي مفيش حاجة ماتخفاش عنكم".

نهى العمروسي عل فيسبوك

زاهي حواس يخرج عن صمته بعد تصريحات نهى العمروسي: "ده كلام فراغ لا يُرد عليه"

سرعان ما خرج عالم الآثار زاهي حواس عن صمته ليرد على مزاعم الفنانة نهى العمروسي، خلال تصريحات خاصة، مُستنكرًا ما صرحتْ به عن تاريخ المصريين القدماء، فيما أعرب عن رفضه التام للتشكيك في بُناة الأهرامات أو التاريخ المصري بشكل عام، واكتفى بقوله: "ده كلام فراغ لا يُرد عليه"، مُطالبًا بعدم الخوض في التاريخ المصري دون وجو دلائل أو مصادر رسمية للتحقق مما نقول أولا.