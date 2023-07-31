قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي: “إن سياسة القيادة الفنلندية التي يتم تدبيرها في واشنطن، تدمر علاقات حسن الجوار الروسية الفنلندية التي نشأت بعد هزيمة ألمانيا النازية”.

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أضاف باتروشيف، اليوم، أن فنلندا تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية، تتجه عن قصد نحو المواجهة مع روسيا، لكن كل شيء سيستقر بعد انتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

أشار إلى أن هلسنكي استأنفت توجيه مسارها للمواجهة مع روسيا، إذْ إن المنظمات اليمينية، التي تطالب بإعادة الأراضي التي فقدتها فنلندا في أعقاب الحرب العالمية الثانية تكثف أنشطتها.

تابع: "على ما يبدو، لم يتم تعلم دروس الماضي القريب"، مشيرًا إلى أنه بعد انتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه، تمامًا كما كان في عام 1945 عندما شنت فنلندا عمليات عسكرية ضد ألمانيا النازية.