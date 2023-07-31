وزير الدفاع الإيطالي يُعلن استعداده للتفاوض مع روسيا والصين حول أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، عن استعداده للتفاوض مع روسيا والصين وأي طرف آخر من أجل تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال كروسيتو "اليوم، إذا كان من الممكن تحقيق سلام عادل، فسوف أتفاوض مع روسيا والصين وأي طرف، المهم أن يتم تحقيق نتيجة".

مُفاوضات السلام حول أوكرانيا

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق بأن موقف القيادة الأمريكية يعيق بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الأوكرانية أن كييف اتفقت مع حلف الناتو على "اتخاذ إجراءات" في منطقة البحر الأسود خلال اجتماع مجلس "أوكرانيا - الناتو".

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان صادر في أعقاب الاجتماع، يوم الأبعاء، إن "أوكرانيا والدول الأعضاء في الناتو بحثت خطة الأعمال لتعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود".

وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا على اتخاذ إجراءات"، دون ذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

يُذكر أن مجلس "أوكرانيا - الناتو" تم تشكيله خلال قمة الناتو في فيلنيوس يوم 12 من يوليو الجاري.

وفي 22 يوليو، دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي بينهما، إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الجديد على خلفية انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وسحبها الضمانات الأمنية المتعلقة بالصفقة.