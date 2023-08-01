خالد الجندي يكشف آخر كلمات الفنان حسن يوسف لنجله أمام قبره (فيديو)

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، آخر كلمات الفنان حسن يوسف في وداع نجله عبدالله، وهو يقف على قبره أثناء مراسم الدفن.

وقال خالد الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن الفنان حسن يوسف كان يقول لنجله وهو على قبره: "إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله"، مبينًا أنه رأى مثال للشخص الملتزم ولديه حالة من الطمأنينة والسكينة والحزن على فراق نجله

حالة التضامن مع حسن يوسف تؤكد أننا مازلنا نمتلك رصيدًا من الإنسانية

وتابع "قولت للفنان حسن يوسف ابنك هو مستقبلنا وأيام معدودة ونلحق به ونذهب له ونجتمع تانية كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، لافتًا إلى أن حالة التضامن التي رآها من الناس مع حسن يوسف وزوجته تؤكد أننا مازلنا نمتلك رصيدًا هائلاً من الإنسانية.