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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس الملك سلمان ..

النصر يتقدم على الإتحاد المنستيري بهدف تاليسكا في الشوط الأول

مباراة النصر والاتحاد
مباراة النصر والاتحاد المنستيري

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر السعودي وإتحاد المنستيري التونسي بتقدم الفريق النصراوي بهدف دون رد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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شهد الشوط الأول سيطرة واضحة لفريق النصر السعودي على مجريت اللعب قابلها تأمين دفاعي من الفريق التونسي الذي حاول إغلاق المساحات أمام نجوم “العالمي”.

شهدت الدقيقة 21 أول تهديد من النصر السعودي بعد تسديدة من اليكس تيليس مرت بالقرب من القائم.

واصل فريق النصر السعودي سيطرته على اللقاء الا أنه عجز عن اختراق دفاعات الفريق المنستيري المتكتلة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط نجح البرازيلي تاليسكا في تسجيل هدف التقدم للنصر.

 

 

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