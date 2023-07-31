ميدو: أوسوريو أخطأ في مباراة الزمالك والشباب

أكد أحمد حسام ميدو أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ في مباراة الشباب السعودي في البطولة العربية للاندية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو أخطأ بتغييراته في دفاع الزمالك خلال مواجهة الشباب، رغم الخروج بكلين شيت في مباراة الاتحاد المنستيري"

وأضاف: "طريقة لعب أوسوريو قللت من خطورة أحمد فتوح في مباراة الشباب"

وواصل: "شيكابالا لا يصلح للعب كرأس حربة، ومستوى سيف الجزيري في الشوط الأول كان ضعيفا ولكنه كان من الأفضل استمراره، ولاعبي الشباب نجحوا في أن يجعلوا الجزيري خارج المباراة"

واختتم: "بالنسبة لإيجابيات المباراة، هو نبيل عماد دونجا، هو المكسب الحقيقي للزمالك في البطولة العربية"