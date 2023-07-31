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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الديهي يصف شماتة الإخوان في وفاة نجل الفنان حسن يوسف بالوضيع.. فيديو

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية  قامت بالشماتة في وفاة نجل الفنان حسن يوسف، مثل الإخواني وجدي العربي، معقبًا: "الوضاعة والحقارة والرخص الذي  يظهر من قبل جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست موجودة في أي دين".

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد إنسان طبيعي لديه حسن خلق يشمت في وفاة أي شخص، معقبًا: "لا أعتقد ان أشمت في أحد، حتى إذا كان ظالمًا"، لافتًا إلى أن الإخوان تعاني من مرض الكبرياء، وكراهية الآخر والبغضاء، وكراهية الأوطان.

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 وأشار إلى أن  وجدي العربي وصف الإخوان بأطهر فصيل على وجه الأرض، معقبًا: "الراجل ده اتجنن يا جماعة، ولا يفهم شيء".

 وأثار الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي، حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقه على خبر وفاة عبدالله نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي، والذي توفي غرقا قبل ساعات في إحدى قرى الساحل الشمالي.

ونشر وجدي منشورا بدأه بجملة "لا أستطيع الشماتة"، وتبعها برسالة للفنان حسن يوسف ملقبا إياه بـ"أبيه حسن"، بطريقة اعتبرها كثيرون "شماتة" بشكل صريح في حدث جلل كالموت، إذ طالبه البعض بحذف.

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