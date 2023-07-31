مدير تعليم أبو تشت يهنئ نجوم المكتبات لصعودهم للتصفيات النهائية بالوزارة

قدم الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت التهنئة للطالبه مريم كرم شوقي بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية والطالبه شهد متولي محمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات الفائزتين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة وترشيحهما للتصفيات النهائية بالوزارة.

كما قدم التهنئة مني الرفاعي حسين موجه برياض الأطفال الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة المعلم المثقف والتي تم ترشيحها للتصفيات النهائية بالوزارة.

يذكر ان مسابقة المشروع الوطني للقراءة تم اجراؤها من قبل توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وباشراف الأستاذ صابر زيان مدير الشؤون التنفيذية، حيث تأهل ثلاثة معلمين وعشرون طالبا من بينهم نجوم مكتبات تعليم أبوتشت لتمثيل المديرية في التصفيات النهائية بالوزارة مطلع شهر أغسطس.

كما قدم وزيري التهنئة لتوجية المكتبات بإلادارة وللسيده ناديه عبدالمنعم أخصائي المكتبات المشرف علي الطالبتين في المسابقة ولإدارة المدرستين وثمن مدير عام الإدارة جهود نجوم المكتبات وتمني لهم المزيد من التفوق والنجاح.