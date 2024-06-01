محافظ القليوبية يتفقد أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية ببنها

مع أولي أيام امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بمتابعة سير انتظام اللجان بعدداً من لجان الامتحانات بمنطقة بنها الأزهرية حيث بدأ الامتحان بمادتى الفقه والحديث للقسم العلمي للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على اتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات.

متابعة سير انتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية ..



كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على عملية الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين، متمنياً للطلاب كل التوفيق والنجاح، مشيرا أن الامتحانات بدأت من اليوم السبت أول يونيه وستستمر حتى ١٥ يوليو بواقع يوم للعلمى ويوم للأدبى، وعدد الطلاب الذين سيؤدون الإمتحانات (٤١٩٥ )طالب وطالبة موزعين على عدد( ١٨) لجنة عامة تضم (١٦٦) لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأشار المحافظ خلال تفقده اللجان أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز جميع لجان الامتحانات بشكل كامل، من حيث توفير الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، كما تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل منتظم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعليمات وقرارات قطاع المعاهد الازهرية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الازهرية.



فيما حرص محافظ القليوبية، على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الازهرية بالقليوبية و محمد مرعي رئيس مدينة بنها