الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صحيفة المانية تكشف راتب ساديو ماني الجنوني مع النصر السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني

كشفت تقارير المانية عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ بعد انضمامه لصفوف النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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النصر يحسم صفقة ساديو ماني رسميًا

وينتظر النصر إجتياز ساديو ماني للكشف الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعد قيده في قائمة الفريق ليتمكن من المشاركة في منافسات البطولة العربية “ كأس الملك سلمان للأندية ”.

وقالت صحيفة “ بيلد” الألمانية أن ساديو ماني سيتقاضى راتباً جنونياً مع النصر يصل إلى 40 مليون يورو.

وكان ماني قد لعب بقميص الفريق البافاري لموسم واحد بعد انضمامه من ليفربول الانجليزي في الصيف الماضي.

وشارك ماني في 38 مباراة مع البايرن سجل خلالها 12 هدفاً فقط.

موعد وصول ساديو ماني إلى السعودية 

ويصل النجم السنغالي ساديو ماني ن إلى المملكة العربية  السعودية لإتمام مراسم التوقيع للفريق العالمي  خلال الميركاتو الصيفي .

 ويصل ساديو ماني  مساء غد الأحد إلى السعودي لإجراء  الكشف و الفحوصات الطبية قبل توقيع مراسم الصفقة المنتظرة .

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