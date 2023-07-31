ابن حسن يوسف.. آخر ظهور للراحل قبل غرقه بساعات|سبب موته الحقيقي (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للراحل عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والنجمة شمس البارودي، توثق آخر ظهور له قبل ساعات من وفاته غرقًا في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، بعد تعرضه لإسفكسيا الغرق أثناء السباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي السياحية الشهيرة.

آخر صورة للراحل ابن حسن يوسف وشمس البارودي قبل غرقه في الساحل الشمالي

وظهر عبد الله حسن يوسف في الصور شاردًا بملابس سوداء، والحزن يسيطر على ملامحه الباهتة، وكأنه كان يشعر أن سيفارق الحياة، الأمر الذي أثار دهشة وحزن الكثيرين، داعيين له بالرحمة والمغفرة.

آخر صورة للراحل ابن حسن يوسف وشمس البارودي قبل غرقه في الساحل الشمالي

في الوقت نفسه، كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة عبد الله نجل حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر قناة ON الفضائية.

وقالت نهال عنبر: "عرفت من الأطباء إنه لما وصل المستشفى كانت أعضاؤه متوقفة عن العمل، وحاولوا إنعاشه لكن لم يستجيب، ووالدته شمس البارودي كانت معاه في المستشفى"، لافتة إن رئيس مباحث العلمين أوضح إنه كان هناك تحذير من نزول البحر في اليومين الحاليين مهما كان الشخص سباح ماهر لأن البحر والأمواج عالية".

آخر ظهور للراحل ابن حسن يوسف وشمس البارودي قبل غرقه في الساحل الشمالي

وأضافت نهال عنبر: "أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه مما تسبب في وفاته بنفس اللحظة قبل وصوله إلى المستشفى".

وكان المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف قد فجر مفاجآت جديدة حول كواليس وفاة ابن شقيقه غرقًا بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تواصله مع الإعلامية لميس الحديدي، حسبما ألإادت خلال تقديم حلقة برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة ON الفضائية.

حسن يوسف وشمس البارودي

أكد شقيق حسن يوسف إنه لم يتم تشريح جثمان عبد الله نجل شقيقه بعد الوفاة، نافيًا كافة الأنباء المتداولة التي تزعم ذلك، كما أشار إلى أنه كان مع الأسرة منذ يوم الجمعة الماضية حيث يمضون الإجازة الصيفية هناك.

في الوقت نفسه، كشف المهندس أسامة عبد الفتاح أحد ملاك القرية السياحية التي شهدت وفاة عبد الله نجل حسن يوسف تفاصيل الحادث، لافتًا أنه تابعها من شرفة الوحدة التي يمتلكها بالقرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم.

حسن يوسف وابنه عبد الله

روى "عبد الفتاح" إنه كان متواجدًا في شرفة الوحدة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، ثم فوجئ بحالة هرج ومرج غير معتادة على الشاطئ، ومسارعة الناس لاستدعاء الإسعاف، التي وصلت بالفعل بعد 10 دقائق، مُضيفًا: "طلعوا الجثة والإسعاف أخذتها، دون أن أعرف من المتوفي، وفي الصباح أخبرني عمال الزراعة بالقرية أنه ابن الفنان حسن يوسف".

وأوضح شاهد العيان أن سكان القرية تمكنوا من اكتشاف جثة المتوفي بالرغم من الظلام التام في ذلك الوقت، متابعًا: "في ناس كانت بتتمشى على الشاطئ بالليل، ولو إن هذا التصرف ممنوع وحرس الحدود يمنعهم، وهم اللي اكتشفوا الجثة، وحاولوا إسعافه لكن كان قد توفي بالفعل".

حسن يوسف وشمس البارودي من جنازة ابنهما عبد الله

وأشار شاهد العيان إلى أنه لم يشاهد الجثة، لكن أحد الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة بأعينهم صرحوا بأن المتوفي تناول كمية كبيرة من المياه أدت إلى وفاةه غرقًا وفشل محاولات إنقاذه، موضحًا أن الفنان حسن يوسف من مُلاك القرية ويمتلك فيلا في المنطقة الرابعة بالقرية من سنوات طويلة، ومعتادين على القدوم للقرية في إجازة الصيف.