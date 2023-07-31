عاجل
تفاصيل جديدة عن واقعة غرق ابن حسن يوسف.. يوم كامل في البحر فرنسا تكشف حقيقة الاتهامات حول نيتها "التدخل عسكريًا" في النيجر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

عباس حزين: ندعم مسيرة الحزب ونؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

عباس حزين عضو المكتب
عباس حزين عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد

قال عباس حزين، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالأقصر، أنه يؤيد ترشح د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، دعما لمسيرة الوفد وضرورة المشاركة في الانتخابات.

تأييد ترشح د. عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة 

 وأكد أن اختيار رئيس الوفد لخوض الانتخابات الرئاسية ضروري خاصة أن تجربة مقاطعة الوفد للانتخابات الرئاسية الماضية لم يكن قرارا صائبا.

 وأضاف أنه من خبرته الطويلة يجد ان عدم المشاركة في أي استحقاق انتخابي يحرم الوفد من النزول للشارع والعودة الي الحاضنة الطبيعية للحزب العريق.

مواد متعلقة

حاتم رسلان: نؤيد وندعم ترشح الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية

حفيد سعد زغلول: ملتزمون حزبيا بدعم وتأييد رئيس الوفد

محمد فؤاد: اختيار رئيس الوفد للترشح لرئاسة الجمهورية طبيعى ومنطقى

فرحان عبد الرسول: نؤيد بقوة ترشح رئيس الوفد لانتخابات الرئاسة

صفوت عبدالحميد: نرحب بترشح الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية

رمضان الخليلي: شمال سيناء تؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

المهندس حازم الجندي: نقف مع رؤية رئيس الحزب ونؤيد قرار ترشحه

د.صابر عطا: الفيوم تؤيد المشاركة وترشح رئيس الوفد
الجريدة الورقية