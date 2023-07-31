عباس حزين: ندعم مسيرة الحزب ونؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

قال عباس حزين، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالأقصر، أنه يؤيد ترشح د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، دعما لمسيرة الوفد وضرورة المشاركة في الانتخابات.

تأييد ترشح د. عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة

وأكد أن اختيار رئيس الوفد لخوض الانتخابات الرئاسية ضروري خاصة أن تجربة مقاطعة الوفد للانتخابات الرئاسية الماضية لم يكن قرارا صائبا.

وأضاف أنه من خبرته الطويلة يجد ان عدم المشاركة في أي استحقاق انتخابي يحرم الوفد من النزول للشارع والعودة الي الحاضنة الطبيعية للحزب العريق.