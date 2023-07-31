ترامب يتقدم على المُرشحين الجمهوريين في سباق الرئاسة.. استطلاع رأي يُوضح

أظهر استطلاع رأي، أن الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، لا يزال مُتقدمًا على المُرشحين الجمهوريين الآخرين في سباق الرئاسة الأمريكي، بما في ذلك رون ديسانتيس، حسبما أفاد موقع "إنترفاكس"، مساء اليوم الاثنين.

ووفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، حصل ترامب على 54% من الأصوات، وكان خصمه الرئيسي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية ديسانتس 17%.

ويحصل المرشحون الجمهوريون المحتملون الآخرون، بمن فيهم نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، على 3% أو أقل من الأصوات، وتم إجراء الاستطلاع في 23-27 يوليو، وشارك فيه أكثر من 1.3 ألف شخص.

الإعلام الأمريكي

يُذكر الإعلام الأمريكي أن ترامب يخضع حاليا لعدد من الإجراءات القانونية، إذ وجهت له النيابة 37 تهمة، ودفع الرئيس السابق بدوره بأنه غير مذنب ووصف الاتهام بأنه سخيف ومثال على إساءة استخدام السلطة من قبل البيت الأبيض.

وأعلن العديد من الأشخاص بالفعل عن نيتهم ​​التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بما في ذلك ترامب وحاكم فلوريدا ديسانتيس والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة هيلي.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن جو روغان رفض العديد من الطلبات من محيط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لإجراء مقابلة معه على بودكاست "سبوتيفاي" الشهير.

ويقدم جو روغان، الممثل الكوميدي ولاعب فنون الدفاع عن النفس ومضيف بودكاست ومذيع، حاليا برنامجه الخاص على "يوتيوب" و"سبوتيفاي".