بدء فعاليات الدورة التدريبية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار التراخيص بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم الأحد في محافظة البحر الأحمر، فعاليات دورة التدريب التنشيطية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والجهات الخارجية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحر الأحمر في تطوير أداء تقديم الخدمات لمواطني المحليات.

وتستمر الدورة التدريبية خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، يحاضرها المختصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذين سيقدمون الدعم والتدريب اللازم للقائمين على تشغيل المنظومة في جميع مراكز الإصدار.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تطوير وتحسين أداء خدمات المحليات، وذلك من خلال تنشيط وتحسين منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة والمراكز التكنولوجية. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، حيث تعمل الجهتان بشكل متكامل لتحقيق تطور وتحسين مستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

من المتوقع أن تسهم هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة عالية وفقًا للمعايير المهنية الحديثة. لتحقيق تحسين ملموس في تجربة المواطنين وتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية.

تأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة لتعزيز التعاون بين الوزارات والمحافظات، وتحقيق التطور الشامل والمستدام في مختلف جوانب الحياة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الدورة