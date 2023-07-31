دجلة يضم يوسف اويا جناح العبور

نجح نادي وادي دجلة في التعاقد مع يوسف اويا لاعب نادي العبور بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن يوسف اويا عن انتقاله لنادي وادى دجلة بعد ت قيت العقود بشكل رسمي لدعم صفوف دجلة استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين.

ووقع يوسف اويا لدجلة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور حازم خيرت مسئول التعاقدات ووكيل اللاعب عبدالرحمن الجارحي.

ويلعب يوسف اويا في مركز الجناح الأيمن ويعد موهبه جيدة وكان محط أنظار اكثر من نادي بعد تألقه في الموسم الماضي بدوري القسم الثاني.

بترول أسيوط يخطف هداف جمهورية شبين





نجح نادي بترول اسيوط في التعاقد محمود مقلد لاعب فريق جمهورية شبين رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين موسم 2023/2024.

حصل بترول اسيوط على خدمات محمود مقلد في صفقة انتقال بعد انتهاء تعاقده مع جمهورية شبين.

وتم توقيع في حضور علي جلال وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة.

مقلد سجل 6 أهداف الموسم الماضي

محمود مقلد من مواليد 1999 وأحرز مع جمهورية شبين 6 أهداف الموسم الماضي وكان أحد العناصر الأساسية وساهم بقوة في الصعود لدوري المحترفين.