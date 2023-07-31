أخطر 4 عادات يومية تعزز فرص الإصابة بسرطان البنكرياس.. أطباء يحذرون

يصعب تشخيص سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة، ومع ذلك ، يمكن علاجه بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

أسباب سرطان البنكرياس

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، قد تحدث الإصابة بسرطان البنكرياس خاصًة لدى النساء، بسبب عوامل خطر مختلفة، أساسها إتباع عادات سيئة، والتي نستعرض أرزها فيما يلي..

أسباب سرطان البنكرياس

1- التدخين

عامل الخطر الأكثر شيوعًا بين عادات نمط الحياة التي تضاعف من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مقارنة بغير المدخنين، حيث إن حوالي 20-30٪ من سرطانات البنكرياس سببها استهلاك التبغ .

2- السمنة

تعزز السمنة فرص الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تصل إلى 20٪، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة.

3- السكري

من المرجح أن يُصيب سرطان البنكرياس مرضى السكري، خاصًة مرضى السكري من النوع 2 الذي يزداد عند الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المتزايدة.

4- اللحوم المصنعة

أثبتت الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة قد يُزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، وهو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا بسبب فشل الكشف المبكر عنه.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بسرطان البنكرياس قد يرتفع بما يصل إلى 12 ألف حالة سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.