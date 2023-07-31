طبيب أورام يحذر من عرض جديد يشير إلى الإصابة بنوع سرطان قاتل

حذر طبيب أورام من أن الشعور بالحرقة قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المريء، وهو أخطر أنواع السرطانات وأكثرها شيوعًا.

الحرقة علامة على الإصابة بسرطان المريء

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، يشير الطبيب إلى أن السبب الأساسي للإصابة بسرطان المريء هو التدخين وداء الارتداد المعدي المريئي "مرض ارتجاع المريء"، الذي يتطور تحت تأثير ارتجاع محتويات المعدة والحمض إلى المريء، ما يؤدي إلى التهاب الأنسجة والشعور بالحرقة.

سرطان المريء

وأضاف طبيب الأورام: "قد يتطور سرطان المريء في حالة تجاهله خلال عدة سنوات، كما أن الوزن الزائد وتناول المشروبات والأطعمة الساخنة والحرق الكيميائي للمريء قد يتسبب أيضًا في الإصابة بهذا النوع من السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشير فقدان الوزن، والشعور بوجود كتلة في الحلق والبلع المتكرر والتقيؤ وألم في الصدر أو الظهر ومشكلات في البراز، إلى الإصابة بسرطان المريء أيضًا.