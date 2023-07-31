جامعة سفنكس .. عروس الصعيد

فتح باب القبول للناجحين فى الثانوية العامة ببرامج دراسية حديثة

تفتح جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة أبوابها لقبول الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة وتعد جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة من أحدث الجامعات الخاصة على مستوى الصعيد خاصة وجمهورية مصر العربية عامة. وقد أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 36 لسنة 2019م وتضم الجامعة كليات طبية وعلمية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية والبحثية وأساليب التعليم العالمية، وتشمل كلية طب الفم والأسنان ومستشفى طب الفم والأسنان الخاصة بها وكلية العلاج الطبيعى والعيادات الطبية الخاصة بها وكلية الصيدلة ببرنامجها «الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية» وكلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية الهندسة بمبانى ومعامل مجهزة ومكيفة الهواء مركزياً وجميع الكليات بنظام الساعات المعتمدة، وسوف تشمل توسعات وانضمام كليات جديدة خلال السنوات القادمة.

ويعمل مجلس أمناء الجامعة برئاسة المهندس أسامة ربيع رئيس مجلس الأمناء على توفير كل الدعم والرعاية لتقديم أحسن خدمة تعليمية للطلاب، خاصة أن الجامعة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات مثل جميع الجامعات الخاصة الخاضعة لقانون الجامعات الخاصة قانون12 رقم لسنة 2009.

وتقع جامعة سفنكس وسط مدينة أسيوط الجديدة التى توجد بها جميع الخدمات من مراكز تجارية ومدارس وتتوسط مجموعة من الجامعات الحكومية والأهلية ومستشفيات ومجمعات سكنية عمرانية محاطة بالجامعة تتيح للطالب إمكانية توفير السكن المناسب بالأسعار المناسبة، وذلك يجعل الطالب يجد كل ما يحتاج إليه خلال فترة دراسته بالجامعة جامعة سفنكس «التعليم الجامعى كما ينبغى أن يكون» وسوف تجد ذلك ملموساً جداً، حيث إن الجامعة لديها كوكبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى كافة التخصصات الأكاديمية وهيكل إدارى متميز على أعلى مستوى. وأكد الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة أن الجامعة لديها اتفاقات وشراكات مع الجامعات الأخرى المحلية والدولية، مثل جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة والتى تعد من أفضل الجامعات الخاصة بجمهورية مصر العربية، وجامعة أسيوط الجامعة الأم فى صعيد مصر وجامعة كورك الوطنية بأيرلندا، مما تتيح لها تبادل الخبرات فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية والخدمية.

وأضاف «كباش» أن مجلس الأمناء برئاسة المهندس أسامة على اهتمام الجامعة بالدور المجتمعى ودعم المبادرات المحلية والإقليمية والدولية بشكل مباشر وتشارك بشكل كبير فى المجتمع وتقوم بتقديم خدمات كثيرة مثل القوافل الطبية المتخصصة - المشاركة ببرنامج توجه الدولة المصرية» حياة كريمة»، وذلك لأن الجامعة على علم ودراية أن أهم أسباب رقى الطالب وتفوقه هو رقى المجتمع والوسط الذى ننتمى إليه، وأيضاً بالتعاون مع محافظة أسيوط ومدرية الشئون الصحية والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأضاف أن الجامعة توفر أسطول من السيارات لنقل الطالب من وإلى الجامعة وإلى أى مكان داخل المحافظة وخارجها مما يجعل الطالب وأيضاً ولى الأمر مطمئنين أثناء ذهابه وعودته، كما تتميز بسهولة التنقل داخل مدينة أسيوط الجديدة ومدينة أسيوط، وذلك لتوافر خدمة النقل والمواصلات على مدار اليوم.

كما تدعم الجامعة البحث العلمى وإنتاج المعرفة لمواكبة ومزامنة التطور السريع والملموس فى كل مجالات التعليم وتدعم وتشجع الباحثين والهيئة المعاونة بكافة التخصصات وتهتم بهم وتتيح لهم وتوفر استخدام المعامل البحثية الموجودة بالجامعة، حيث إن الجامعة تمتلك معامل بحثية متقدمة بها كافة الإمكانيات اللازمة لاستكمال أبحاثهم وخلال هذه الفترة الوجيزة تم نشر 61 بحثاً علمياً حمل اسم جامعة سفنكس فى أعلى المجالات العلمية العالمية المتخصصة.

ولا تنسى الجامعة دورها فى دعم الموهوبين والمتميزين من أبنائها وتقف إلى جانبهم وتقوم بتشجيعهم وتنمية مهاراتهم وتعمل على رعايتهم واحتوائهم وإدخالهم منافسات ومسابقات باسمها كما تقوم رعاية الشباب بالجامعة بتسهيل كافة الأنشطة الرياضية والثقافٌية والفنية والعلمية لطلاب الجامعة وتم إنشاء النادى العلمى للأبحاث الطلابية لتشجيع الطالب على البحث العلمى والتطبيق العملى له على قدر الإمكان، إلى جانب أماكن مهيئة لإقامة الأنشطة وممارستها داخل الجامعة.

وحققت الجامعة عدة مراكز متميزة فى مسابقات علمية وطبية مختلفة على مستوى الجمهورية

موقع تسجيل الطلاب بالجامعة: https://apply.sphinx.edu.eg/

رقم التواصل مع الجامعة: الخط الساخن (17090)