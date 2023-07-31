أشخاص ممنوعة من أكل البطيخ الأصفر وآخرون من الأحمر.. طبيبة تغذية تحذر

أوصت طبيبة تغذية النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من سوء حالتهم الصحية بضرورة الإمتناع عن تناول البطيخ الأصفر.

أشخاص ممنوعة من تناول البطيخ الأصفر

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، وأشارت الطبيبة إلى أنه لا ينصح الأطفال وكبار السن بتناول البطيخ الأصفر المبكر، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من النترات، ما يسبب الدوخة ونقص امدادات الأكسجين وسوء حالة الجسم".

أشخاص ممنوعة من تناول البطيخ الأصفر

وأوضحت طبيبة التغذية أن البطيخ الأصفر نظراً لخصائصه المفيدة جدًا، يحتوي على السكر الطبيعي-الفركتوز، الذي يمد الجسم بالطاقة. بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من سوائل سهلة الامتصاص، وكذلك على الألياف الغذائية والفيتامين С .

كما نصحت الطبيبة مرضى السكري وأصحاب الوزن الزائد بضرورة عدم الإفراط في تناول البطيخ الأصفر وكذلك البطيخ الأحمر، تجنبًا للأمراض وحفاظًا على صحة أجسامهم.