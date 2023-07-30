البطيخ فياجرا طبيعية.. والمانجو تمنع السرطان (شاهد)

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشاي الأخضر مفيد ويسهم في تقليل الكوليسترول والدهون وبالتالي يساعد في تقليل الوزن، ولا مانع من تناوله 5 مرات يوميا بدون سكر، قائلا:"الصينين أكثر ناس شغالين على أبحاث الشاي الأخضر".

وأضاف شعبان خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: أن المانجو تمنع السرطان وتزود المناعة وتعمل كمضاد للأكسدة ولكن يجب أكلها بحساب لمرضى الحصوات، مستشهدا:"كلوا واشربوا ولا تسرفوا".

وأكمل أن المانجو تسهم في إفراز هرمونات السعادة وتحسن الحالة المزاجية للإنسان ومفيدة للقلب والشرايين وتحسن حالة الجهاز الهضمي مثل المورفين، لافتا إلى أن الإكثار منها لا يؤدي لزيادة الوزن، محذرا من مرضى السكر من الإفراط في تناول ثمرة المانجو .

وواصل شعبان:" هناك فوائد كثيرة أيضا من تناول البطيخ لأنه غني بالمياه ويمنع الجفاف ومضاد للأكسدة والجلطات"، قائلا:"البطيخ المصري أجمل بطيخ في الدنيا والبطيخ فياجرا طبيعية موجودة في الحتة البيضاء اللي تحت الأحمر".

وأوضح أن الفراولة تمنع حدوث جلطات وأزمات القلب، لافتا إلى أن عتبر عنقود منافع، مبينا أن تناولها مفيد لكن ليس بإفراط.

جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول الإسبرين

وحذر شعبان من الإفراط في تناول أسبرين الأطفال والتناول العشوائي للأدوية وهو الأمر المترسخ في الثقافة المصرية، مستطردا إن أسبرين الأطفال قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية الخطيرة سواء للكبار أو الصغار، خصوصًا وأن الجميع يتعامل معه باعتباره علاج تقليدي، لافتا إلى أن أسبرين الأطفال قد يتسبب في نزيف أو قرحة أو حتى التهاب كبدي.

وواصل شعبان أن هذا النوع لا يحصل عليه أي شخص، إذ أنه مهم للوقاية الثانوية ومهم لمن يعانون من أزمات في القلب أو الأوعية الدموية وليس لأي شخص عادي، لافتا إلى أن العديد من الناس يتعاملون مع أسبرين الأطفال باعتباره علاج وقائي ضد الجلطات كما هو شائع، لكن الحقيقة أن خطير للغاية إذا لم يتم تناوله تحت إشراف طبي.

ولفت إلى أن تناول مشروب القهوة له فوائد صحية مذهلة، قائلا: «مفيدة جدا فهو كحول الأذكياء، وهي مفيدة للتخلص من الدهون الكبدية، وتساعد على حفاظ على رتم القلب، ونكتفي بتناول 3 مرات فقط في اليوم».

وحذر من تناول القهوة على «غيار الريق»، قائلا: «خطر مع سيجارة، فهذا خطر أكبر أو على معدة فاضية، ده غلط كبير، ولازم ناخد بالنا منه».