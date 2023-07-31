تكريم بعض شباب البحيرة لإجتيازهم دورات التثقيف السياسي

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،بتكريم عدد من الشباب الذين اجتازوا دورات التثقيف السياسي تحت عنوان "مبادئ العمل السياسي والإعداد للمحليات" والتي نظمتها مكتبة مصر العامة خلال الفترة من 5 إلي 15 يوليو 2023م، جاء ذلك علي هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

حيث تم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة ، للوقوف على الموقف الحالى بها ،ومنها عرض تقرير وحدة تحصيل الإيرادات ومديونية أصول أملاك الدولة والمشروعات التنموية بالديوان العام، وكذا عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية وإدارة أملاك الدولة لموقف ( التعديات / التقنين ) وإدارة التخطيط العمرانى لموقف (التصالح) وعرض المركز التكنولوجى للكم التراكمي وتقرير الموقف التنفيذى للمحال العامة قانون 154 وكذا عرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية.

كما تم مناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها السيطرة على أسعار السلع الأساسية وتكثيف الحملات التموينية علي الاسواق ،و حث العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها على المشاركة فى الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربى وتقديم الطلبات من خلال الموقع الالكترونى حتى 3 نوفمبر 2023م.

بالاضافة إلي سرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لتقديم خدماتها للمواطنين، وضرورة إلتزام كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات للمستثمرين وعدم اتخاذ أى قرارات ذات صلة بالإستثمار بشكل فردى وتشجيع لمزيد من الاستثمارات ،وكذلك الإلتزام بتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فيما يخص اشتراطات البناء الجديدة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة خلال الإجتماع بالاستعداد التام للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوراث "صقر 121" والتأهب التام لأى أزمة طارئة وعمل المناورات اللازمة، وكذا غلق المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد بنطاق المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين مع عمل الصيانة الدورية اللازمة للمعابر للقانونية.

وكذا توجيه الوحدات المحلية بإيجاد قطع أراضي مناسبة تصلح لإقامة مقابر حكومية والإستعداد لعقد مؤتمر "أختر كليتك" لتعريف طلبة وطالبات الثانوية العامة بالفرص المتاحة بالجامعات الحكومية والأهلية والمقرر عقده خلال الفترة من 5 : 8 أغسطس 2023.

كما قدمت التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ووجهت تحية شكر وتقدير لمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالبحيرة لجهودهها فى إخراج الإمتحانات هذا العام بشكل مشرف دون أى معوقات.

وعلى هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء رعايتها ودعمها للنماذج الموهوبة لأبناء محافظة البحيرة، تم تقديم عرضا وتجربة لنموذج روبوت مخصص للدخول وسط الأنقاض لاستشعار وجود مصابين كما يمكن إستخدامه فى بعض حالات الإطفاء البسيطة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال، قدمه مجموعة من شباب المحافظة من خريجي كلية الهندسة، حيث أشادت بالتجربة ووجهت بتقديم كافة الدعم اللازم لهم، كما تم دعوتهم للتقدم بمشروعهم ضمن مبادرة المشروعات الذكية الخضراء للتنمية المستدامة.