محافظ بني سويف يتابع تنفيذ خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة الدولة وتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في مجال ترشيد الاستهلاك.

عقد الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز ومدن المحافظة،ضمن خطة الدولة وتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى مجال ترشيد الاستهلاك وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ اللواءحازم عزت السكرتير العام اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومسؤولى المديريات والأجهزة التنفيذية بقطاعات الكهرباء الصحة الرى التعليم الحماية المدنية، التضامن الاجتماعى،الشباب والرياضة الطرق والنقل،الطرق والكبارى الأوقاف المنطقة الأزهرية هيئة مياه الشرب والصرف الصحى شركة المياه التأمين الصحي الجامعة وممثلين عن الكنيسة، ومسؤولى الأزمات والإعلاانات بديوان عام المحافظة

وشدد المحافظ على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية وضبط أجهزة التكييف بحيث ألأ تقل عن 25 درجة والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة،مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة، مع التزام المنشآت الرياضية والشبابية بخطة الترشيد فى حال إقامة فعاليات وأنشطة مشددا بضرورة إصلاح وصيانة المولدات وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة لمنظومة المولدات بالمستشفيات خاصة أقسام الرعاية والحضانات، والتأكد من عدم تأثرها بالقطع، وكذا عدم تأثر مغذيات الرى، مع تكليف مسؤولى الكهرباء بإعلان جداول توقيتات فصل التيار الكهربائى فى القرى والمدن للمواطنين مؤكدا على أهمية زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الترشيد خاصة فى ظل الفترة الحالية التى تشهد ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة منوها عن أهمية تكاتف الجميع من أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء لتجاوز وعبور هذا الوضع الاستثنائى



كما أكد المحافظ، على أهمية قرار الحكومة بقيام العاملين بالدولة، بممارسة عملهم يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس من المنزل مع تكليف مديرى المديريات ورؤساء المدن والقرى بإعداد بيان بالعاملين الواجب حضورهم للعمل يوم الأحد، مع تحديد طبيعة عملهم، مؤكدا على ضرورة غلق كافة المبانى والمنشآت الحكومية بعد الساعة الثالثة عصرا، باستثناء العاملين ببعض الإدارات التى تستلزم طبيعة عملهم التواجد بعد تلك المواعيد لضمان انتظام وسير العمل



واستعرض السكرتير العام أبرز التوصيات والتوجيهات التى تمت خلال الاجتماع الذى عقد بوزارة التنمية المحلية حيال الإجراءات الواجب اتخاذها بشان ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة والدور المنوطة به أجهزة المحافظة التنفيذية من قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن من خلال التنسيق الكامل مع مسؤولي قطاع الكهرباء.

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