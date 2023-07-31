الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

المراد بتحسين اسم المولود الذي أمرت به الشريعة

المولود
المولود

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية تكريم للمولود؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوبٌ شرعيٌّ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقد حكى الإمام ابنُ حزم الاتفاقَ على فرضيتها؛ فقال في "مراتب الإجماع": [اتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض].

txt

الإفتاء توضح فضل الستر على العصاة

txt

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك

أضافت دار الإفتاء، أنه قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحسين الأسماء، وأخبر أنَّ الناس يُدعَوْن بها يوم القيامة؛ فروى أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

ألا يكون الاسم قبيحًا

طفل مولود

أوضحت الإفتاء، أن المراد بتحسين اسم المولود الذي أمرت به الشريعة هو ألا يكون الاسم قبيحًا، ولا مخالفًا للشريعة؛ فالأصل جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يَحْمِلَ معنًى قبيحًا، أو يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم "الله"، و"الرحمن"، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65].

وتابعت: وفي تحسين الاسم من الفأل الحسن والتيمن الممدوح من أن يكون المولود إنسانًا فاضلًا صالحًا مُتَّسِمًا بجميل الصفات الإنسانيَّة؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].

مواد متعلقة

الإفتاء توضح فضل الستر على العصاة

حكم شراء الأجهزة الطبية وتجهيز العناية المركزة من أموال الزكاة

حث الشرع على الزواج والترغيب في إعلانه

حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها وضوابط تنظيم الزيارة

فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها بـ"أم القرى"

علي جمعة يوضح آداب الطعام

تكريم ٣٠٠ فائز في مسابقة «أميرة راشد» لحفظ القرآن وتجويده بالمنوفية

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك
الجريدة الورقية