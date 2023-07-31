الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الإفتاء توضح فضل الستر على العصاة

عاصى يتوب
عاصى يتوب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف حَث على الستر؛ لأنَّ أمور العباد الخاصّة بهم مبنيةٌ على الستر؛ فلا يصحّ من أحد أن يكشف ستر الله على غيره حتى ولو كان ذلك معصيةً.

txt

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك

txt

الإفتاء توضح بيان حجية العُرف في إثبات الأحكام الشرعية

واستشهدت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» رواه مسلم، وفي رواية لابن ماجه: «منْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ»، قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد": [وفيه أيضًا ما يدلّ على أنَّ الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره].

ويقول الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل": [يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره لخبر: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ»].

وتابعت الإفتاء: وإضافة لذلك: فإنَّ نشر خصوصيات الناس فيه اعتداءٌ صريحٌ على حقوق الناس الأسرية والمجتمعية الخاصة والعامة؛ وهذا مذمومٌ شرعًا، وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018م، والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع؛ ففي المادة (25) من القانون المشار إليه نَصَّ على: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة..].

وذكرت الإفتاء، أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد حثَّ الشرع الشريف على الستر والاستتار؛ ممَّا يدلّ على فضل الستر على الناس والحفاظ على حرماتهم.

مواد متعلقة

حكم شراء الأجهزة الطبية وتجهيز العناية المركزة من أموال الزكاة

حث الشرع على الزواج والترغيب في إعلانه

حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها وضوابط تنظيم الزيارة

فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها بـ"أم القرى"

علي جمعة يوضح آداب الطعام

تكريم ٣٠٠ فائز في مسابقة «أميرة راشد» لحفظ القرآن وتجويده بالمنوفية

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك

الأوقاف تعلن عن مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات
الجريدة الورقية