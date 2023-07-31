سريعة التحضير| طريقة عمل ميني بيتزا بالسلامي

ميني بيتزا بالسلامي من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجيء، فتتميز بمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

ميني بيتزا بالسلامي

طريقة عمل ميني بيتزا بالسلامي

المقادير

- عجينة البيتزا : مقدار

- صلصة البيتزا : حسب الحاجة

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- سلامي : نصف كوب (شرائح)

طريقة التحضير

افردي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

استخدمي النشابة لفرد العجينة لتصبح رقيقة ثم تقطع بقطاعة أو بكوب.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني الصينية بالقليل من الزيت.

ادهني عجينة البيتزا بالصلصة وضعي عليها شرائح السلامي.

رشي فوقها الجبنة المبشورة وترص في الصينية.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها حتى تهدأ قليلاً ثم قدميها.