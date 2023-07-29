طريقة عمل بيتزا بالزعتر والجبنة| حضريها في دقائق

بيتزا بالزعتر والجبنة من الوصفات الخفيفة والشهية، حيث يمكنك صنعها في أي وقت عند الشعور بالجوع، حيث تتميز بسرعة تحضيرها وخطواتها البسيطة، لذا نقدم لك طريقة عملها في المنزل.

فطيرة الزعتر بالجبنة

طريقة عمل بيتزا بالزعتر والجبنة

المقادير

- مقادير العجين :

دقيق : 2 كوب

زيت الزيتون : نصف كوب

خميرة : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

سكر : رشّة

ماء دافئ : حسب الحاجة (للعجن)

- مقادير الحشو :

الزعتر : كوب

زيت الزيتون : نصف كوب

طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

جبن موزاريلا : كوب

طريقة التحضير

لتحضير العجين: في وعاء عميق، ضعي الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، ثم اخلطي المكونات جيداً.

أضيفي الزيت، وأعيدي الخلط حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الماء تدريجياً مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة، ثم غطي العجينة واتركيها حتى تختمر.

قسمي العجينة إلى كرات متوسطة ومتساوية الحجم.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالزيت، ثم إفردي بها العجينة جيداً.

رشي زيت الزيتون على العجينة، ثم وزعي فوقه الزعتر، ثم شرائح الطماطم، والبصل.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، وانثري جبن الموزاريلا على الوجه وأعيديها إلى الفرن لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة، ثم قطعيها وقدميها ساخنة.