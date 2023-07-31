يفضل الكبار والصغار تناول البيتزا بمكوناتها المتنوعة الشهية والذكية، يسهل أضافة العديد من المكونات لهالذا تحرص الأمهات على تنفيذها بين حين لآخر.

ويسهل أضافة الدجاج على البيتزا بجانب مختلف المكونات لمذاقها الشهي وفوائدها العديدة.

ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

ونقدم لكِ في السطور التالية طريقة تحضير بيتزا بالدجاج والخضار بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)

- الدجاج : 1 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (حجم صغير ومقطع مكعبات صغيرة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- مسحوق الفلفل الحار : رشّة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في مقلاة على النار سخني الزيت، وأضيفي البصل والفلفل الأخضر وقلبي حتى يذبلا، ثم أضيفي الدجاج وقلبي لعدة دقائق حتى يتغير لونه.

أضيفي مكعبات الطماطم، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الحار، وقلبي المكونات على نار متوسطة حتى تنضج.

افردي عجينة البيتزا على سطح العمل المنثور بالدقيق بواسطة النشابة، ثم ضعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ورصّيها بيديكِ جيداً.

ادهني معجون الطماطم فوق عجينة البيتزا، ثم وزعي خليط الخضار والدجاج بالتساوي وانثري الجبن على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأدخلي صينية البيتزا إلى الفرن حتى تنضج وقدميها ساخنة.