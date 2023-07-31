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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تطلق جائزة التميز والانضباط لعام 2023

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف جائزة التميز والانضباط لعام 2023 بتكريم أفضل الأئمة والواعظات وخطباء المكأفاة ومقيمى الشعائر والإداريين والعمال والمؤذنين والقيادات الإشرافية بالوزارة والجهات التابعة لها، بحيث يتم تكريم أفضل مائة موظف بالأوقاف سنويا، بشرط التميز والانضباط الوظيفى وعدم الحصول على أى جزاء أو مخالفة خلال عام الجائزة، وستكون قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل فائز، عدا العشرة الأوائل فتكون جائزة كل منهم عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير. 

وإعطاء للفرصة لا يحق للموظف الذى يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعنى أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات.

وسيتم الترشيح للجائزة بطرق متعددة، منها ترشيح الإدارة أو المديرية أو المنطقة التابع لها الموظف.، ومنها المتابعة والحوكمة، ومنها بروز النشاط والتميز على الساحة الدعوية ميدانيًّا وإلكترونيًّا.

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