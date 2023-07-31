ظهور صادم لحسن يوسف وشمس البارودي لحظة توديع ابنهما لمثواه الأخير (شاهد)

أثار الظهور الأول للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، أثناء تشييع جنازة نجلهما عبدالله، صدمة تعاطف الجمهور، حيث بدا الزوجان بملامح باهتة ووجه شاحب حُزنًا على فقدان ابنهما، وذلك داخل ساحة مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

عبدالله حسن يوسف

أول ظهور للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي في جنازة ابنهما:

ظهر حسن يوسف وشمس البارودي وهما يجلسان داخل السيارة متجهان لدفن جثمان نجلهما عبدالله وتشييعه إلى مثواه الأخير، والذي توفى غرقًا في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد عن عمر ناهز الـ35 عامًا، بعد تعرضه لإسفكسيا الغرق أثناء السباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي السياحية الشهيرة، ليتم نقل جثمانه بعدها إلى مستشفى العلمين.

حسن يوسف وشمس البارودي من جنازة ابنهما

حسن يوسف يودع ابنه برسالة مُبكية ويؤكد رغم وفاته غرقًا: كان سباحًا ماهرًا:

نعى الفنان حسن يوسف ابنه الفقيد عبدالله حسن يوسف، ورثاه برسالة وداع مُبكية، مؤكدًا أنه كان سباحًا ماهرًا مما أثار صدمته حينما علم أنه توفى غرقًا.

حسن يوسف وشمس البارودي من جنازة ابنهما

حسن يوسف وشمس البارودي من جنازة ابنهما

وحرص عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على حضور الجنازة لمواساة الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي والوقوف بجانبهما في وفاة ابنهما، وكان أبرز الحضور ميرفت أمين، ومحمد فؤاد، ود. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعفاف شعيب، مجدي كامل، وغيرهم الكثيرون.

حسن يوسف وشمس البارودي من جنازة ابنهما

جنازة ابن حسن يوسف وشمس البارودي:

شيعت، قبل قليل، جنازة عبدالله حسن يوسف، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، درس الطيران في أوكرانيا، ثم حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت.