جنازة عبدالله حسن يوسف| وصول الجثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان عبدالله حسن يوسف إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة بعد عصر اليوم.

مراسم جنازة نجل حسن يوسف

حضر إلى الجنازة كوكبة فنية كبيرة “ميرفت أمين، عفاف شعيب، مجدي كامل، مها أحمد، محمد فؤاد، أشرف زكي، نهال عنبر”.

ظهور صادم لحسن يوسف وشمس البارودي في جنازة نجلهما

وظهر والديه الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في حالة صدمة تامة داخل السيارة التي لحقت بجثمان نجلهما.

كان عبدالله حسن يوسف أصغر أشقائه من مواليد 1988 ولديه 3 أشقاء ناريمان ومحمود وعمر، درس الطيران في أوكرانيا، بجانب دراسته للإعلام في جامعة بيروت بلبنان.

وجاء خبر غرق عبد الله حسن يوسف صدمة مفجعة للوسط الفني بالكامل، فهو اصغر أبناء حسن يوسف وشمس البارودي، وكان بعيدًا تمامًا عن الأضواء الفنية.

كان من المفترض إقامة مراسم الجنازة بعد ظهر اليوم لكن تم تأجيلها إلى صلاة العصر لحين الانتهاء من إجراءات خروج الجثمان من المستشفى في الإسكندرية استعدادًا لنقله إلى القاهرة.