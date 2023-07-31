وفاة موظف بطلق ناريِّ عن طريق الخطأ بالشروق

لقى موظف حتفه بطلق نارى بالخطأ بمنطقة الشروق، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع موظف بطلق ناري:

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد العثور علي جثة موظف متوفٍ بطلق نارى بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ مدعومه بسيارة إسعاف، وبالفحص تبيَّن وجود جثة أحد الأشخاص يعمل بإحدى المصالح الحكومية ومتوفٍ بطلق نارى من سلاحه عن طريق الخطأ.

ويقوم كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر، أكد مصدر طبى بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أنه تم التحفظ على جثة الطالب زياد هانى، الذى لقى مصرعه غرقًا فى شاطئ بورسعيد، فى مشرحة مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

أنه تم نقل الجثمان فور خروجه من المياه عن طريق قوات الإنقاذ بعد تعرضه للغرق مساء اليوم بمياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.

انتشل رجال شرطة الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، جثمان طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية بنطاق حى المناخ فى محافظة بورسعيد قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به.

انهارت والدة طالب الثانوية العامة ودخلت فى نوبة من البكاء والصراخ، مرددة :"متسبنيش يا زياد، يا حبيبى يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتلك بلاش تنزل البحر".

كشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هانى أحمد إبراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، بالأمس، لافتين أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف عن طريق الخطأ .. وفاة موظف بطلق نارى بالشروق.

لقى موظف حتفه بطلق نارى بالخطأ بمنطقة الشروق ، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد العثور علي جثة موظف متوفٍ بطلق نارى بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبيَّن وجود جثة أحد الأشخاص يعمل بإحدى المصالح الحكومية ومتوفٍ بطلق نارى من سلاحه عن طريق الخطأ.

يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة وكشف ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر أكد مصدر طبى بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أنه تم التحفظ على جثة الطالب زياد هانى، الذى لقى مصرعه غرقًا فى شاطئ بورسعيد، فى مشرحة مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

أوضح المصدر، أنه تم نقل الجثمان فور خروجه من المياه عن طريق قوات الإنقاذ بعد تعرضه للغرق مساء اليوم بمياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.

انتشل رجال شرطة الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، جثمان طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية بنطاق حى المناخ فى محافظة بورسعيد قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به.

انهارت والدة طالب الثانوية العامة ودخلت فى نوبة من البكاء والصراخ، مرددة: "متسبنيش يا زياد، يا حبيبى يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتلك بلاش تنزل البحر".

كشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هانى أحمد إبراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، بالأمس، لافتين أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان فى انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة فى البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بـ"مايوه" أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.

كان فى انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة فى البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بـ"مايوه" أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.