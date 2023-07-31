استقرار سعر الذهب في مصر.. وعيار 21 بـ2155 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم 31- 7 – 2023، استقرارًا في سوق الصاغة على الأعيرة الجرامية كافة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم بالدولار:

خالف سعر الذهب اليوم بالدولار، سعر الذهب اليوم المحلي فارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار مسجلًا 1970 بارتفاع 11 دولارً للأونصة.

سعر الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 21

2155 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب عيار 24

2463 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 فسجل 1847 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

17240 جنيهًا