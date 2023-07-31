استقرار سعر الذهب في مصر.. وعيار 21 بـ2155 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم 31- 7 – 2023، استقرارًا في سوق الصاغة على الأعيرة الجرامية كافة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيهًا.
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سعر الذهب اليوم بالدولار:
خالف سعر الذهب اليوم بالدولار، سعر الذهب اليوم المحلي فارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار مسجلًا 1970 بارتفاع 11 دولارً للأونصة.
سعر الذهب اليوم:
سعر الذهب عيار 21
2155 جنيهًا
سعر الذهب اليوم عيار 24
سعر الذهب عيار 24
2463 جنيهًا
سعر الذهب اليوم عيار 18
استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 فسجل 1847 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم
17240 جنيهًا