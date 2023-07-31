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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار سعر الذهب في مصر.. وعيار 21 بـ2155 جنيهًا

الذهب
الذهب

 شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم 31- 7 – 2023، استقرارًا في سوق الصاغة على الأعيرة الجرامية كافة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم بالدولار:

 خالف سعر الذهب اليوم بالدولار، سعر الذهب اليوم المحلي فارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار مسجلًا 1970 بارتفاع 11 دولارً للأونصة.

سعر الذهب اليوم: 

سعر الذهب عيار 21      

2155 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب عيار 24    

 2463 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 فسجل 1847 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم     

 17240 جنيهًا

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