الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب له في 4 أشهر

تتجه أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين 31 يوليو إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر، مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.

أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1954.79 دولار للأونصة، كما تراجعت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بما يصل الى نحو0.4% ليصل إلى مستوى 1953.80 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8% عند أعلى مستوى لها منذ مارس لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأميركية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب أكثر من إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من شراء الذهب الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عوائد.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5% لكنها انخفضت 0.5% خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 927.38 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1241.93 دولار للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2150 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2465 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2259 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1848 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1438 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1232 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 924 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17256 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1966 دولارًا للأوقية.