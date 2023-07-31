تامر حسني وبسمة بوسيل.. رسائل حب تثير الشكوك حول عودة المياه لمجاريها (شاهد)

فاجأت بسمة بوسيل طليقها النجم تامر حسني، برسالة خاصة ردًا على تصريحه الأخير بشأن طبيعة العلاقة بينهما بعد الانفصال، وذلك من خلال تدوينة قصيرة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسني برسالة خاصة: يا تيمو إنت كمان عندي زي ما أنا عندك:

وكتبت بسمة بوسيل: "يا تيمو إنت كمان عندي زي ما أنا عندك، ربنا يوفقك في شغلك دايمًا"، مما أثار شكوك الجمهور حول طبيعة العلاقة بينهما، متسائلين عما إذا كانوا قررا أن يتراجعا عن قرار الانفصال.

تامر حسني وبسمة بوسيل

بسمة بوسيل عبر انستجرام

تامر حسني يثير الشكوك حول طبيعة علاقته بطليقته بسمة بوسيل بعد الطلاق: مهما يحصل دي في دمي:

حرص الفنان تامر حسني على حسم الجدل المُثار حول حقيقة شعوره نحو طليقته بسمة بوسيل، نافيًا توجيهه رسائل خفية لها من خلال أغانيه، بعدما ربط الجمهور موضوعات الأغاني بحياته الشخصية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شدد تامر حسني على أنه يُكن كل الاحترام والتقدير لطليقته ووالدة أطفاله بسمة بوسيل، حيث قال: "ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولًا مش أنا اللي ممكن أعمل كده.. رغم الظروف الحالية، ما زلت أُكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدًا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر".

تامر حسني عبر إنستجرام

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل:

كانت المغربية بسمة بوسيل فاجأت الجمهور بإعلان خبر انفصالها رسميًا عن النجم تامر حسني ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 12 عامًا، وذلك من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل:"وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

تامر حسني وبسمة بوسيل

وسرعان ما رد عليها تامر حسني برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا، أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والسند الصديق، وفي حفظ الله".