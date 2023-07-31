العاشر على الثانوية العامة علمي رياضة ببورسعيد: حلمي أكون مهندس طيران

فرحة عارمة عمت منزل الطالب مروان أحمد على عفيفى الحاصل على المركز العاشر فى إمتحانات الثانوية العامة بالقسم العلمى شعبة الرياضة عند سماعهم خبر حصوله على المركز العاشر من خلال تهنئة تليفونية من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم كان يهنئ الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية ، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية .

ووسط أهله وجيرانه وأصدقائه ومحبيه كان الإحتفال كبيرا أسفل منوله بمنطقة الجولف بمدينة بورسعيد ، كما إستقبل "مروان" تهنئة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم ببورسعيد .

عبر "مروان" عن فرحته وسعادته بالنتيجة وأنه تلقى الخبر عبر إتصال تليفونى من الوزير وفى هذه اللحظة كانت دموع الفرح تسبق الكلمات عندما شاهدت والدى ووالدتى وهم يبكون من الفرحة والسعادة وكانت فرحة كبيرة عندما رأيت الفرحة عليهما فهما سر هذا التفوق لأنهما تحملا ما لايتحمله أحد ليوفروا لى كل سبل الراحة ومعهما أخى الطالب بكلية الصيدلة حتى أتمكن من المذاكرة ومتابعة كل شيئ .

ووالدى يعمل فى أحد البنوك وسجدنا لله شكرا على هذه النعمة ، وكان حلمى أن أدخل كلية هندسة الطيران ، وأجمل شيئ عندما وجدت الفرحة والسعادة فى كل من حولى وأساتذتى الذين بذلوا كل الجهد معى ، والحمد لله أولا وأخيرا ، وأنا بحب بورسعيد أوى واعشقها كثيرا .