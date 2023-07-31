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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حكم ليبي لمواجهة الزمالك والشباب بالبطولة العربية

الحكم الليبي عبد
الحكم الليبي عبد الواحد حريويده

يدير الحكم الليبي عبد الواحد حريويده مواجهة الزمالك والشباب السعودي المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية لحساب الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية في نسختها الحالية المسماة بـ كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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وتعادل الشباب أمام النصر سلبيًا في الجولة الأولى ، بينما حقق الزمالك فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري برباعية من دون رد.

على صعيد متصل قرر مارسيل كايزر، المدير الفنى للفريق الاول بنادى الشباب السعودي، خوض مباراة الليلة أمام الزمالك بكامل نجومه ، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك فى البطولة العربية

1ـ  الزمالك
2ـ  النصر السعودي
3ـ  الشباب السعودي
4ـ  الاتحاد المنستيري التونسي

وتذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC.

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