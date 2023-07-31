الزمالك والشباب.. مفاجأت في تشكيل أوسوريو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى من المسابقة برباعية نظيفة، ليتصدر الفارس الأبيض المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

تشكيل الزمالك أمام الشباب السعودي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.