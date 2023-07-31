شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقاً في ترعة الإسماعيلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعد أن تم العثور عليه في مياه ترعة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، واستقبلت مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الاثنين، جثة لشاب من محافظة القاهرة، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة.

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وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة لشاب بمياه ترعة الإسماعيلية.

حوادث الغرق تتواصل في مصر

وأظهرت التحريات أن الجثة لشاب من منطقة الشرابية محافظة القاهرة ويدعى "محمد.أ.ذ"، 21 عاماً، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الجثة في حالة تحلل.

وقامت الأجهزة المعنية بتحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وفي سياقٍ متصل، تمكن رجال الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الاثنين، من انتشال جثمان طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به.

وتكثف أجهزة الدولة المعنية جهودها لرفع الوعي لدى المُواطنين تجاه السباحة في الأماكن غير المُعدة سلفاً لهذا الغرض والتي لا يتوافر فيها مُنقذون مُدربون قادرون على التدخل والإنقاذ في الوقت المُناسب.

وانتشرت حالات الغرق في عدة مُحافظات ساحلية نظراً لعدم التزام المواطنين وخاصة الشباب بقواعد السلامة الواجب مُراعاتها في الشواطيء العامة في فصل الصيف.