"السباحة والمصايف" تكشف أسباب غرق 3 طلاب في شاطئ العجمي (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الادارة المركزية للسباحة والمصايف في الإسكندرية، 98% من حالات الغرق بـ شاطئ العجمي سببها عدم الالتزام بالأوقات الرسمية المعروفة للسباحة في البحر، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندريةأو الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتي تبدأ من 8 صباحا، وحتى غروب الشمس.

غرق 3 طلاب في شاطئ العجمي

وعلق رئيس الادارة المركزية للسباحة والمصايف في الإسكندرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc على غرق 3 طلاب في شاطيء العجمي بالإسكندرية، مؤكدا أن الشباب الثلاثة نزلوا البحر في السادسة صباحا، وهو وقت لا يوجد فيه أية فرق انقاذ، ولا حتى عمال من أجل الاستماع لاستغاثتهم، مناشدا المصطافين ضرورة الإلتزام بالمواعيد والتعليمات والاستجابة لفرق الانقاذ الذين يتوجدون للحفاظ على حياة المصطافين دون اي تعنت .

وأكد عبدالرازق أن شاطيء العجمي تحديدا بحر مفتوح به الكثير من الدومات والسحب والأمواج المرتفعة، ونتابع يوميا مع هيئة الأرصاد الجوية، ومنذ أمس أعلنا رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الاسكندرية بسبب نشاط الرياح وسرعة الامواج، لافتا الي ان الادارة المركزية للسياحة والمصايف تلجأ الي غلق الشواطئ ومنع النزول في حالة ورود نشرة من الارصاد بسرعة نشاط الرياح لاسيما وان سرعة الرياح في غرب الاسكندرية بتكون شديدة.



وأوضح أن نزول الافراد في غير أوقات النزول الرسمية يكون مسؤولية أهل الأشخاص، الشباب الثلاثة نزلوا في أماكن غير مخصصة للسباحة وغير آمنه وفي حالة وجود فرق الإنقاذ بيوجهه المصطافين بالابتعاد عنها، رغم ما يقابله من ردود فعل عنيفة من البعض بعدم الاستجابة او التعنيف بقدرتهم على السباحة، لافتا الي ان هناك فرق كبير بين السباحة في حمامات السباحة، وبين السباحة في بحر العجمي الذي يعيبه قوة الامواج والسحب والدومات

